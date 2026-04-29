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Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Lagerhalle - Aufsitzrasenmäher und Werkzeug gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.04.2026:

Schwalmstadt

Unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zugang zu einer Lagerhalle in der Schwalmstraße im Schwalmstädter Stadtteil Ascherode und entwendeten daraus mehrere Arbeitsgeräte.

Am Montag, dem 27.04.2026, wurde der Polizei gegen 15:30 Uhr ein Einbruch in die Halle gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen hatten die Täter einen Aufsitzrasenmäher der Marke Husqvarna (Typ R 320 AWD), einen mit Benzin gefüllten 20-Liter-Kanister, einen Laubbläser sowie eine Motorsense gestohlen.

Der Nutzer der Lagerhalle gab an, zuletzt am 13.04.2026 vor Ort gewesen zu sein. Daher dürfte sich die Tat im Zeitraum zwischen dem 13.04.2026 und dem 27.04.2026 ereignet haben.

Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06691-9430 zu melden.

Yvonne Winter, KHK´in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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