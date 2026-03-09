Polizeidirektion Bad Kreuznach
POL-PDKH: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Gurt und Kindersicherung
Bad Kreuznach (ots)
Am Montag, 09.03.2026 wurde im Zeitraum von 14.30 bis 15.30 Uhr am Mitfahrerparkplatz Brückes/B 41 eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei den Verkehrskontrollen standen bei den Fahrzeugführenden und Mitfahrenden vorrangig die Gurtpflicht bzw. die Kindersicherung im Fokus. Insgesamt wurden 19 Fahrzeuge kontrolliert. Es konnten 8 Gurtverstöße, sowie 2 Handyverstöße geahndet werden.
