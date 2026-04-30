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Polizei Homberg

POL-HR: Motorroller aus Parkhaus entwendet - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.04.2026:

Melsungen

Tatzeit: Samstag, 25.04.2026, 12:30 Uhr bis Mittwoch, 29.04.2026, 08:45 Uhr

Zwischen Samstag, 25.04.2026, 12:30 Uhr und Mittwoch, 29.04.2026, 08:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Motorroller aus einem Parkhaus in der Unteren Mauergasse in Melsungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Eigentümer seinen schwarz-roten Motorroller der Marke Peugeot, Typ Speedfight 3, am Samstag um 12:30 Uhr im Parkhaus ab und sicherte diesen mit dem Lenkradschloss. Als er den Roller am Mittwochmorgen gegen 08:45 Uhr wieder aufsuchen wollte, stellte er fest, dass das Fahrzeug entwendet worden war.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Kleinkraftrad das Versicherungskennzeichen 291 JAJ angebracht.

Der Wert des Rollers wird auf rund 500,- Euro geschätzt.

Die Polizeistation in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Rollers geben können, sich unter der Telefonnummer 05661/70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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