Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Sporthalle: Kamera, Laptop und Bargeld entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.04.2026:

Melsungen

Tatzeit: Montag, 27.04.2026, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 29.04.2026, 11:50 Uhr

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 27.04.2026, 13:00 Uhr und Mittwoch, 29.04.2026, 11:50 Uhr, in eine Sporthalle in der Evesham-Allee in Melsungen ein und entwendeten unter anderem eine Kamera, einen Laptop sowie Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zunächst eine Holztür neben dem Haupteingang auf, um sich Zutritt zur Halle zu verschaffen. Im Inneren drangen sie gewaltsam in weitere Räume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Die Täter entwendeten eine hochwertige Kamera, die zur Aufzeichnung von Handballspielen genutzt wurde, einen Laptop der Marke Lenovo sowie Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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