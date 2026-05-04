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Polizei Homberg

POL-HR: Zwei Jugendliche rauben Handy von Zehnjährigem: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Homberg

Homberg (ots)

Homberg (Schwalm-Eder-Kreis):

Zeugen eines Handyraubes, der sich am 21. April 2026 in Homberg (Efze) ereignet haben soll, suchen derzeit die Ermittler der Homberger Kriminalpolizei. Opfer des Überfalls sei ein 10-jähriger Junge geworden, der gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Marktplatz unterwegs gewesen sein soll. Wie er später zusammen mit einem Erziehungsberechtigten gegenüber der Polizei angab, seien in Höhe des Rathauses zwei Jugendliche auf ihn zugekommen und hätten ihn festgehalten. Unter Androhung von Schlägen hätten sie das Kind dann zur Herausgabe seines Handys gedrängt, mit dem die Täter schließlich in Richtung des alten Schwimmbades davongelaufen seien. Da die bisherigen Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der flüchtigen Jugendlichen führten, wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit.

Die beiden Täter sollen zwischen 17 und 18 Jahre alt gewesen sein, schwarzes Haar und einen dunkleren Hautteint gehabt und glänzende Daunenjacken sowie graue Jeanshosen getragen haben. Einer von ihnen hatte längeres, glattes Haar, der andere Locken.

Wer den Ermittlern der Kriminalpolizei Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05681-7740 bei der Polizei in Homberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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