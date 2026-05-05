Polizei Homberg

POL-HR: Falscher Bankmitarbeiter stiehlt Portemonnaie von Rentnerin: Zeugen in Borken gesucht

Homberg (ots)

Borken (Schwalm-Eder-Kreis):

Im Borkener Stadtteil Trockenerfurth haben Betrüger versucht, in den Besitz der Bankkarte sowie der dazugehörigen PIN einer Rentnerin zu kommen. Dazu gaben sie sich zunächst am Telefon als Bankmitarbeiter aus und erzählten eine frei erfundene Geschichte über anstehende Abbuchungen von ihrem Konto. Doch die hochbetagte Dame ließ sich weder am Telefon täuschen, noch von dem falschen Bankangestellten, der wenig später vor ihrer Wohnungstür stand und ihre Karte mitnehmen wollte. Als sie dem Täter jedoch kurz den Rücken zudrehte, entwendete dieser das Portemonnaie der Rentnerin und ergriff damit die Flucht. Die Ermittler der Homberger Kriminalpolizei bitten nun um Hinweise und suchen nach Zeugen.

Wie die Rentnerin später einer hinzugerufenen Streife der Polizeistation Homberg (Efze) gegenüber angab, hatte sie gegen 16:10 Uhr einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss erhalten. Die Frau am anderen Ende der Leitung stellte sich als Mitarbeiterin der Hausbank der Angerufenen vor und berichtete von einer anstehenden Abbuchung im fünfstelligen Bereich. Diese könne nur gestoppt werden, wenn die Rentnerin ihre IBAN sowie die PIN der Bankkarte mitteile, worauf sich die skeptisch gewordene Seniorin aber nicht einließ. Daraufhin kündigte die Betrügerin am Telefon einen Mitarbeiter an, welcher kurz darauf an der Haustür der Dame in einem Wohngebiet zwischen dem Lohwiesenweg und der Straße "Haarschwärze" klingelte. Nach dem Öffnen der Tür trat ein junger Mann unvermittelt in den Flur, griff blitzschnell in ihre Handtasche, nahm ihr Portemonnaie heraus und flüchtete damit in unbekannte Richtung.

Der Täter war zwischen 18 und 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und sprach akzentfreies Deutsch. Er hatte dunkles Haar und trug einen blauen Pullover sowie eine Jeanshose. Er konnte im Rahmen der nach Bekanntwerden des Diebstahls eingeleiteten Fahndung leider nicht mehr gefasst werden. Wer den Ermittlern der Kriminalpolizei Hinweise auf den flüchtigen Mann geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05681-7740 bei der Polizei in Homberg zu melden.

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