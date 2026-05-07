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Polizei Homberg

POL-HR: Zigaretten bei nächtlichem Einbruch in Supermarkt in Oberaula gestohlen: Kripo bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Oberaula (Schwalm-Eder-Kreis):

Auf Zigaretten hatten es zwei bislang unbekannte Täter abgesehen, als sie in der Nacht auf den heutigen Donnerstag in einen Supermarkt in der Raiffeisenstraße in Oberaula eingestiegen sind. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Schwalmstadt berichten, hatten die Einbrecher zunächst mit einem unbekannten Werkzeug ein Metallgitter vor einem Fenster aufgeschnitten und anschließend das Fenster aufgehebelt. Gegen 3:50 Uhr lösten sie dann die Alarmanlage aus, als sie sich gezielt zum Kassenbereich begaben und blitzschnell eine noch unbestimmte Menge Zigaretten in ihren Besitz brachten. Nach nur wenigen Minuten verließen die Täter den Markt wieder durch das aufgebrochene Fenster und flüchteten in unbekannte Richtung. Zur Beschreibung der Täter, die teilweise von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurden, ist lediglich bekannt, dass diese Kapuzen trugen. Sie konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen leider nicht mehr gefasst werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Einbruchs werden bei der Kriminalpolizei in Homberg geführt. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich von Oberaula verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder den Ermittlern anderweitig Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05681-7740 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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