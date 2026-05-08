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Polizei Homberg

POL-HR: E-Bike aus Garage entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.05.2026:

Melsungen

Tatzeit: Mittwoch, 06.05.2026, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 07.05.2026, 07:00 Uhr

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße "Kaiserau" in Melsungen ein E-Bike aus einer Garage. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zur Garage, entnahmen das Fahrrad und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarz/rotes E-Bike der Firma Fischer. Der Wert des Fahrrades wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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