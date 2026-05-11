Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Audi-Diebstähle und Diebstahlsversuche im Altkreis Melsungen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.05.2026:

Felsberg-Gensungen / Körle / Melsungen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Altkreis Melsungen zu mehreren Diebstählen und versuchten Diebstählen hochwertiger Audi-Fahrzeuge. In zwei Fällen wurden Fahrzeuge entwendet, in zwei weiteren Fällen blieb es beim Versuch. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der erste bekannte Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen, 09.05.2026, gegen 03:35 Uhr, in der Eichendorffstraße in Körle. Dort entwendeten unbekannte Täter einen weißen Audi A4 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen MEG-FF 677, der am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ahornweg geparkt war. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Auf vorhandenen Videoaufzeichnungen wurde festgestellt, dass unbekannte Personen ein Foto von einem weiteren weißen Audi in der Straße fertigten. Außerdem konnte ein auffälliger Kastenwagen erkannt werden, der in der Tatnacht mehrfach durch die Straße fuhr. Ob ein Zusammenhang mit dem Fahrzeugdiebstahl besteht, ist derzeit noch unklar. Der Transporter soll gelb bis orange gewesen sein. Weitere Angaben, insbesondere zum Kennzeichen, liegen derzeit nicht vor.

Zu einem weiteren versuchten Pkw-Diebstahl kam es gegen 04:40 Uhr im Heideweg in Melsungen. Ein Anwohner beobachtete über seine Videoüberwachung zwei unbekannte Männer, die sich seinem Wohnhaus näherten. Einer der Täter begab sich zu seinem auf der Straße abgestellten schwarzen Audi Avant mit dem Kennzeichen MEG-SC 116, während der zweite Mann mit einer Antenne in Richtung Haustür ging. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter versuchten, das Funksignal des Fahrzeugschlüssels zu verlängern beziehungsweise zu überbrücken, um das Fahrzeug zu öffnen und zu starten. Dies gelang offensichtlich nicht, weshalb sich die beiden Männer bereits wenige Sekunden später wieder entfernten. Entwendet oder beschädigt wurde nichts.

Etwa eine Dreiviertelstunde später, gegen 05:30 Uhr, machten sich zwei unbekannte Täter in der Friedrich-Ebert-Straße in Felsberg-Gensungen an einem weißen Audi A5 zu schaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug bereits geöffnet worden. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte die Situation, öffnete ihre Haustür und sprach die Täter lautstark an. Daraufhin flüchteten die beiden Männer zu einem weiteren weißen Audi, dessen Modell und Kennzeichen bislang unbekannt sind und entfernten sich mit diesem in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter werden als männlich und schlank beschrieben. Einer der Männer trug eine Sturmhaube, ein schwarzes Oberteil sowie eine helle Jeans. Der zweite Täter war unmaskiert und mit einem hellen Oberteil sowie heller Jeans bekleidet.

Im Akazienweg in Körle entwendeten unbekannte Täter in derselben Nacht außerdem einen weißen Audi A6 Allroud Quattro mit dem amtlichen Kennzeichen HR-XX 880. Der Fahrzeugbesitzer hatte den Pkw am Freitagabend verschlossen auf einem Stellplatz vor seiner Garage abgestellt. Gegen 00:50 Uhr befand sich das Fahrzeug noch am Abstellort. Am Samstagmorgen gegen 08:35 Uhr stellte der Besitzer den Diebstahl fest. Der Wert des Fahrzeugs wird ebenfalls auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Zeugen, die in der Nacht zu Samstag in Körle, Melsungen oder Felsberg-Gensungen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Tipps der Polizei im Zusammenhang mit Pkw-Diebstählen:

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless-Go-Komfortsystem besitzen, dann legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. durch funkdichte Hüllen für Keyless-Go-Schlüssel) abzuschirmen. Wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe keine Chance, die Technik zu überlisten. Machen Sie vorher den Selbsttest.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Auto auf verdächtige Personen in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Erfragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeugs, ob der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion an, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste, die Keyless-Go-Funktion ganz auszuschalten.

Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeiten es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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