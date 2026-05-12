Polizei Homberg

POL-HR: Folgemeldung zum Brand in einer Hephata Wohngruppe: Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.05.2026:

Schwalmstadt

(Bitte beachten Sie auch unsere heute Nacht veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Brand unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6273364)

Nach dem Brand in einer Hephata Wohngruppe in der Marienburger Straße in Schwalmstadt-Treysa in der Nacht von Montag auf Dienstag haben die Beamten des Kommissariats 10 der Regionalen Kriminalinspektion in Homberg die Ermittlungen zur Brandursache noch in der Nacht übernommen.

Bei den bisherigen Ermittlungen konnte die Ursache des Feuers bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Eine vorsätzliche Brandverursachung kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Bei dem Brand erlitten einige der insgesamt 20 Bewohner der Wohngruppe, unter denen sich auch Betreuer befanden, leichte Rauchgasverletzungen. Fünf Personen wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebraucht, darunter zwei Betreuer und drei in der Wohngruppe untergebrachte Personen.

Die Bewohner der Einrichtung wurden zunächst in anderen Unterkünften des Trägers untergebracht, da das Gebäude derzeit nicht bewohnbar ist.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen der Kriminalpolizei auf 100.000, - Euro beziffert.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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