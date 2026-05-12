Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder, Schwalmstadt-Treysa: Zimmerbrand in einer Hephata Wohngruppe

Wohnverbund

Schwalm-Eder-Kreis (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026, gegen 01:00 Uhr, wird der Polizei ein Zimmerbrand in einer Hephata Wohngruppe in Schwalmstadt-Treysa gemeldet. Der durch den Brand entstandene Rauch breitete sich in verschiedene Räume des Gebäudes aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich nach Angaben der Betreuer 20 Bewohner in dem Brandobjekt. Einige dieser Bewohner konnten selbständig das Gebäude verlassen, andere wurden von der Feuerwehr aus den jeweiligen Wohnungen geholt. Nach jetzigem Stand erlitten mehrere Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Zur Abklärung der Behandlungsbedürftigkeit der einzelnen Bewohner wurde beim Feuerwehrhaus in Treysa ein Versorgungsstützpunkt eingerichtet. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Brandermittlungen aufgenommen.

Die eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

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