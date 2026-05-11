Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Ortung von gestohlenem Pedelec: Polizei findet weiteres Diebesgut in Garage und nimmt Tatverdächtige fest

Kassel und Niestetal (ots)

Kassel/ Niestetal (Landkreis Kassel):

Die Ortung eines im Kasseler Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke gestohlenen Pedelecs mit einem eingebauten Tracker hat am Freitag nicht nur zum Fund des Rades und weiteren Diebesguts, sondern auch zur Festnahme einer Tatverdächtigen geführt. Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord waren am Freitagmittag von der bestohlenen Pedelec-Besitzerin in den Schlehenweg gerufen worden. Dort war aus dem Kellergeschoss neben dem E-Bike der 39-Jährigen auch das Kinderfahrrad ihres Sohnes durch zunächst unbekannte Täter gestohlen worden. Ein im Rad der Frau versteckt eingebauter Tracker führte die Polizisten nach der Anzeigenaufnahme jedoch schnell auf die richtige Spur, denn dieser zeigte einen genauen Standort in Niestetal an, der sich nicht veränderte. In einer unverschlossenen Garage im Ortsteil Sandershausen konnten die Beamten das gesuchte Pedelec schließlich anhand des ausgelösten Signaltons des Trackers lokalisieren. Dort fand die Streife auch das gestohlene Kinderfahrrad sowie ein Mountainbike, das im Jahr 2024 in Lohfelden entwendet wurde und seitdem zur Fahndung ausgeschrieben war. Im Anschluss konnte die Garageninhaberin als Tatverdächtige ermittelt werden. Die vorläufig festgenommene 37-jährige Frau muss sich nun wegen des Verdachts der Fahrraddiebstähle sowie Hehlerei verantworten. Dank des Trackers, ihrer schnellen Mitteilung und der sofortigen polizeilichen Maßnahmen konnte sich die 39-jährige Kasselerin wie auch der Fahrradbesitzer aus Lohfelden darüber freuen, die Räder wieder in Empfang zu nehmen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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