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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Kassel, Stadtgebiet: 12-jähriger Junge aus Kassel ist wieder zu Hause

Kassel (ots)

Bezug zur Auftragsnummer 5913071 vom 09.05.2026, 02:58 Uhr

Der 12-jährige Mansur S. aus Kassel, der seit Freitag, 08.05.2026, 17:00 Uhr, vermisst wurde, konnte soeben wohlbehalten im Stadtgebiet Kassel angetroffen und an seine Mutter übergeben werden.

Die Kasseler Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach dem Mansur S. bei der Bevölkerung.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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