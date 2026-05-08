Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Unter Alkoholeinfluss hinters Steuer gesetzt: Mit Haftbefehl gesuchter 33-Jähriger ohne Führerschein festgenommen

Zierenberg (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel):

In Zierenberg hat eine Streife der Polizeistation Wolfhagen am gestrigen Donnerstagabend einen 33 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der sich unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein hinters Steuer gesetzt hatte. Dabei stellte sich außerdem heraus, dass der Mann aus dem Landkreis Kassel mit gleich zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Sein Weg führte daher zunächst auf die Dienststelle und schließlich in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Beamten waren gegen 23 Uhr in der Kasseler Straße unterwegs, als sie wegen seiner unsicheren Fahrweise auf den 33-Jährigen aufmerksam wurden und ihn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille, außerdem war er nicht im Besitz eines Führerscheins. Als sei das noch nicht genug, bestanden gegen ihn auch noch zwei offene Haftbefehle wegen Diebstahls. Der Mann wurde festgenommen und musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 2.500 Euro nicht begleichen konnte, brachten ihn die Beamten anschließend in die Justizvollzugsanstalt Kassel. Der 33-Jährige muss sich nun außerdem wegen der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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