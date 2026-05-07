Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: 14-jährige Radfahrerin bei Unfall auf Schulweg verletzt: Polizei bittet um Hinweise auf blauen Kleinwagen

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Die Kasseler Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Mittwochmorgen im Stadtteil Brasselsberg ereignete. Dabei soll eine 14-Jährige Fahrradfahrerin auf dem Weg zur Schule zu Fall gekommen und leicht verletzt worden sein. Wie das Mädchen später gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten beim Polizeirevier Süd-West zur Anzeige brachte, sei sie gegen 7:50 Uhr in der Dachsbergstraße, von der Konrad-Adenauer-Straße kommend in Richtung Kuhbergstraße unterwegs gewesen. Plötzlich sei dabei ein am Straßenrand geparkter, blauer Kleinwagen angefahren und gegen das Rennrad der 14-Jährigen gestoßen. Das Mädchen habe daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren, sei auf den Gehweg geraten und schließlich gestürzt. Obwohl der unbekannte Autofahrer den Sturz mitbekommen habe, sei der blaue Kleinwagen anschließend davongefahren, ohne sich um das leichtverletzte Kind zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder der Polizei Hinweise auf den blauen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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