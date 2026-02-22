Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang

Neustadt/Weinstraße // Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 22.02.2026 gegen 08:57 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Toyota die Bundesstraße 39 von Neustadt/W. kommend in Fahrtrichtung Lambrecht. Hierbei beabsichtigte der Fahrer einen vorausfahrenden PKW-Fahrer im Bereich einer Kurve zu überholen. Während des Überholvorgangs verlor der Neustadter vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr in die am linken Straßenrand befindliche Straßenmauer und kam nach mehreren Umdrehung zum Stillstand. Der 53-Jährige blieb glücklicherweise bei dem Vorfall unverletzt, sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt circa 20000 Euro. Die Fahrbahn war für circa 45 Minuten halbseitig gesperrt, es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Nun muss sich der Toyota-Fahrer in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

