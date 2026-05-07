Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Mann bei Straßenraub nahe Orangerie schwer verletzt: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Am gestrigen Mittwochabend wurde die Polizei wegen eines verletzten Mannes in ein Kasseler Krankenhaus gerufen, der scheinbar zusammengeschlagen worden war. Wie der 30-Jährige dann gegenüber den Beamten angab, war er am frühen Morgen Opfer eines Raubüberfalls geworden, bei dem ihm ein bislang unbekannter Täter neben seiner Geldbörse und dem Handy auch seine Brille gestohlen hatte. Bei dem Überfall erlitt der Mann aus Kassel schwere Verletzungen, unter anderem einen Kieferbruch, weshalb er stationär im Krankenhaus aufgenommen worden war. Die zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können.

Das Opfer schilderte den Polizisten, dass ihn der spätere Täter am frühen Mittwochmorgen nahe des Holländischen Platzes angesprochen und nach Kleingeld für Essen gefragt habe. Der hilfsbereite 30-Jährige bat dem Unbekannten nach eigenen Angaben daraufhin an, ihm etwas zu kaufen, weshalb beide gemeinsam in Richtung Innenstadt gingen. Im weiteren Verlauf lockte der Täter ihn unter einem Vorwand in die Karlsaue, wo es gegen 5:30 Uhr schließlich nahe der Orangerie zu dem Raub kam, so das Opfer. Der 30-Jährige hatte nach eigenen Angaben infolge der Schläge des unbekannten Mannes das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich kam und den Diebstahl seiner Wertgegenstände bemerkte, fehlte von dem Täter jede Spur. Es soll sich um einen 30 bis 35 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann mit sportlicher Statur und dunklerem Teint gehandelt haben, der schwarze Haare und einen Vollbart hatte, dunkel gekleidet war und einen auffällig wippenden Gang hatte.

Zeugen, die am gestrigen Morgen Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Raub im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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