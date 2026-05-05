Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Acht Hühner und ein Hahn in Hofgeismar-Hombressen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl kam es in Hofgeismar-Hombressen, wo Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag insgesamt acht Hühner und einen Hahn entwendeten. Wie der Eigentümer der Tiere am gestrigen Montag bei der Polizeistation Hofgeismar zur Anzeige brachte, hatte er am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, alle zehn Hühner und den Hahn noch wohlbehalten im Hühnerstall auf seiner Wiese in der Straße "Zum Steinbülz" gesehen. Als er am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, zur Versorgung des Geflügels zurückkehrte, musste er feststellen, dass bis auf zwei Hühner sämtliche Tiere verschwunden waren. Ein Ausbrechen der Tiere oder ein Wildtierriss wird derzeit ausgeschlossen, die Polizei geht nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einem Diebstahl aus.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl der Tiere gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05671-99280 bei der Polizeistation Hofgeismar zu melden.

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