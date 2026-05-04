Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Nach Raub auf 14-Jährige an Markthalle: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die Ermittler der Kasseler Kripo suchen Zeugen eines Straßenraubes, der sich am Mittwochnachmittag auf einem Parkplatz an der Markthalle in der Straße "Graben" in Kassel ereignet haben soll. Das leicht verletzte Opfer, eine 14-Jährige aus Kassel, hatte nach der Tat bei der Polizei zur Anzeige gebracht, dass sie an dem Nachmittag gegen 17:10 Uhr auf dem Parkplatz auf einer Bank saß, als sie von einer sechsköpfigen Gruppe Jugendlicher heraus angegriffen worden sei. Im weiteren Verlauf wurde sie von zwei Täterinnen geschlagen und getreten, die ihr dann das Mobiltelefon und Geld aus der Jackentasche wegnahmen, so das Mädchen. Während des Raubes sollen die anderen Personen der Gruppe, die aus drei männlichen und drei weiblichen Jugendlichen bestanden habe, das Opfer bespuckt und die Tat gefilmt haben. Eine 15-jährige Tatverdächtige aus Kassel konnte inzwischen ermittelt werden. Neben den laufenden Ermittlungen zu den weiteren Tätern suchen die Beamten der Kasseler Kripo nach Zeugen, die die Tat auf dem Parkplatz beobachtet haben und Hinweise zur Aufklärung geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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