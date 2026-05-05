Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: 370 Meter Starkstromkabel von Baustelle gestohlen: Zeugen in Niestetal-Sandershausen gesucht

Niestetal (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Diebe haben am verlängerten Maiwochenende auf einer Baustelle in Niestetal-Sandershausen ihr Unwesen getrieben und ein 370 Meter langes Starkstromkabel entwendet. Dazu hatten die Täter auf dem umzäunten Baustellengelände in der Hannoverschen Straße, nahe der Sonnenallee, das Schloss eines Stromverteilerkastens aufgebrochen, den Strom abgestellt und das Baustromkabel abgeschnitten. Es ist davon auszugehen, dass die Täter anschließend ein größeres Fahrzeug nutzten, um das schwere Kabel im Wert von mehreren tausend Euro abzutransportieren. Wann genau sich die Tat zwischen Donnerstag, 17 Uhr und dem gestrigen Montag, 7 Uhr, ereignete, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die am Wochenende im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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