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Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach vermisster Person

Flensburg (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Flensburger (Foto). Der 23-jährige benötigt ärztliche Hilfe. Beschreibung: 175cm, schlanke Statur, dunkle glatte Haare, dunkle Jacke und dunkle Hose, dunkles Cappy. Bei Hinweisen melden Sie sich bitte über 110.

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

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