RLS NORD: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach vermisster Person
Flensburg (ots)
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Flensburger (Foto). Der 23-jährige benötigt ärztliche Hilfe. Beschreibung: 175cm, schlanke Statur, dunkle glatte Haare, dunkle Jacke und dunkle Hose, dunkles Cappy. Bei Hinweisen melden Sie sich bitte über 110.
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