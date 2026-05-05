Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Einbrecher erbeuten Schmuck in Kassel-Oberzwehren: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei suchen Zeugen eines Einbruchs, der sich am gestrigen Montagvormittag im Kasseler Stadtteil Oberzwehren ereignet hat. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die bislang unbekannten Täter zwischen 7:15 und 11:00 Uhr in Abwesenheit der Bewohner die Terrassentür einer Doppelhaushälfte in der Straße "An der Main-Weser-Bahn", nahe der Gottfried-Trippel-Straße, aufgehebelt. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume nach Wertgegenständen, bis sie auf mehrere Schmuckstücke stießen und ergriffen schließlich mit ihrer Beute die Flucht in unbekannte Richtung.

Zeugen, die am Montagvormittag im Bereich des Tatortes verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben oder den Ermittlern anderweitig Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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