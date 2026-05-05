Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Behördenübergreifende Kontrolle des Güterverkehrs an der Autobahn 7 bei Malsfeld: Vier mussten stehenbleiben

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Nordhessen (ots)

Autobahn 7 (Malsfeld, Schwalm-Eder-Kreis):

Behördenübergreifende Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs auf der Autobahn 7 bei Malsfeld führten am gestrigen Montag Beamte der Polizeistation Melsungen gemeinsam mit Polizisten der Verkehrsdienste Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg, der Direktion Verkehrssicherheit/ Sonderdienste und des Kasseler Polizeireviers Nord durch. Dabei wurden die fachkundigen Beamten von Mitarbeitern des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) und vom Regierungspräsidium Kassel unterstützt. Insgesamt 24 Fahrzeuge, davon acht mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 12 Tonnen, überprüften die Kontrollkräfte gestern zwischen 9 und 18 Uhr auf dem Maxi-Autohof Malsfeld zur Steigerung der Verkehrssicherheit. Insgesamt 15 Verstöße gegen Verkehrsvorschriften wurden festgestellt, die in vier Fällen so gravierend waren, dass die entsprechenden Fahrzeuge vorübergehend oder endgültig stehenbleiben mussten.

Bei einem Großteil der Verstöße handelte es sich um fehlende Aufzeichnungen der Fahrtenschreiber und fehlende Unterlagen. In einem Fall war das vorgeschriebene Kontrollgerät in einem Lkw überhaupt nicht vorhanden. Darüber hinaus stellten die Polizisten mehrere Verstöße gegen die Sozialvorschriften und Mängel an den Fahrzeugen, wie z.B. den Bremsen und dem Fahrgestell, fest. Den Fahrern von zwei Sattelzügen und einem Kleintransporter wurde die Weiterfahrt wegen unzureichender Ladungssicherung und Mängeln an den Reifen untersagt. Vorerst dauerhaft stehenbleiben musste ein Fahrzeuggespann, bei dem die zulässige Achslast zu 100% überschritten wurde (siehe Foto). Die Deichsel des gezogenen Anhängers, der mit einem Pritschenwagen beladen war, befand sich durch die Überschreitung nur wenige Zentimeter über den Boden, weshalb die Beamten die gefährliche Fahrt beendeten, bevor etwas passierte. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

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