Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Körperverletzung in Jägerstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am gestrigen Donnerstagnachmittag in der Jägerstraße in der Kasseler Nordstadt, nachdem dort gegen 14:25 Uhr eine Schlägerei gemeldet worden war. Als die ersten hinzugeeilten Streifen am Tatort eintrafen, stießen die Beamte auf drei Männer im Alter von 39 und 40 Jahren, bei denen es sich offenbar um die Opfer der Körperverletzung, bei der auch Eisenstangen und Holzstöcke eingesetzt worden sein sollen, handelte. Alle drei wiesen Verletzungen auf, zwei von ihnen wurden mit einem Rettungswagen für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und ersten Ermittlungen, konnten dann fünf tatverdächtige Männer im Alter von 32 bis 56 Jahren unweit des Tatorts festgenommen werden. Sie wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht.

Die Kriminalpolizei Kassel ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der genaue Ablauf sowie die Hintergründe des Streits zwischen den beteiligten Männern, die offenbar miteinander bekannt sind, dauern an. Nach bisherigen Informationen soll es mehrere Zeugen geben, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

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