Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Einbrecher fahren mit gestohlenem Transporter durch Rolltor und richten hohen Schaden an; Zeugen in Kassel-Waldau gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Zu einem ungewöhnlichen Einbruch kam es in der Nacht zu Sonntag im Kasseler Stadtteil Waldau, als Unbekannte erst einen Transporter gestohlen und mit diesem dann durch ein Rolltor und eine Leichtbauwand eines Firmengebäudes brachen. Zwar flüchteten die Täter nach Auslösen des Alarms ohne Beute, durch ihr brachiales Vorgehen verursachten sie jedoch einen enormen Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen und bitten um Hinweise.

Der Einbruch in der Falderbaumstraße hatte sich gegen 2:20 Uhr ereignet. Zuvor hatten die Täter jedoch bereits im Laufe der Nacht in der etwa einen Kilometer entfernten Antonius-Raab-Straße zugeschlagen und einen weißen Ford Transit in ihren Besitz gebracht. Damit fuhren sie zu dem Tatort in der Falderbaumstraße, nahe der Otto-Hahn-Straße und brachen kurzerhand mit dem Auto durch das zur Straße hin gelegene Rolltor. Nachdem sie das Tor dabei vollständig aus den Angeln gerissen hatten, durchbrachen die Täter mit dem Fahrzeug noch eine dahinter gelegene Trockenbauwand und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der Firma. Da die Einbrecher dabei die Alarmanlage auslösten, flüchteten sie jedoch schon kurz darauf wieder ohne Beute. Den demolierten Transporter stellten die Täter dann in der nahegelegenen Richard-Roosen-Straße ab und flüchteten weiter in unbekannte Richtung.

Während der Tat konnten die Einbrecher teilweise von einer Kamera erfasst werden. Neben dem Fahrer des Fords handelte es sich demnach um mindestens zwei weitere, schwarz gekleidete und maskierte Täter. Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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