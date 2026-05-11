Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Blonde Fahrerin von grünem Opel flüchtet nach Auffahrunfall in Wolfhager Straße: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend in Kassel-Rothenditmold ereignet hat und bei dem die Fahrerin eines grünen Opels vom Unfallort flüchtete. Wie die 27-jährige Fahrerin eines Renaults gegenüber einer hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Nord berichtete, sei sie gegen 18:50 Uhr auf der Wolfhager Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Etwa in Höhe der Siemensstraße habe sie dann verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen müssen. Die Fahrerin eines grünen Opel-Kleinwagens mit Kasseler Kennzeichen habe das offenbar zu spät bemerkt und sei auf den Renault der 27-Jährigen aufgefahren. Die etwa 40 Jahre alte Fahrerin des Opels, die mit schulterlangem, blondem Haar beschrieben wurde, sei zunächst ausgestiegen und habe mit ihrer Unfallgegnerin gesprochen. Als sich die beiden Frauen dann darauf verständigten, ihre beschädigten Autos am Fahrbahnrand zu parken, sei die Unfallverursacherin kurzerhand davongefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem Renault in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise auf die flüchtige Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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