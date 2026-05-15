Polizei Homberg

POL-HR: Brand auf Schulgelände in Willingshausen-Steina: Feuerwehr verhindert größere Ausbreitung

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.05.2026:

Willingshausen

Ein Brand auf dem Gelände der Melanchton-Schule Steinatal hat am gestrigen Mittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Gegen 12:15 Uhr war Rauchentwicklung im Bereich mehrerer Mülltonnen auf dem Schulgelände der Straße Steinatal gemeldet worden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer nach ersten Erkenntnissen bereits von einer Mülltonne auf umliegende Gegenstände ausgebreitet. Betroffen waren mehrere angrenzende Abfallbehälter - darunter blaue Tonnen für Papier- und Verpackungsmüll-, ein Holzschuppen sowie zwei Bäume. Zudem wurde eine Gebäudewand der Schule beschädigt. Durch die starke Hitzeentwicklung sprang ein Fensterelement, außerdem kam es zu Rußablagerungen an der Fassade. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig eindämmen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass Asche- und Kohlereste möglicherweise kurz zuvor in einer Mülltonne neben einem Schulgebäude entsorgt worden waren. Nach derzeitiger Einschätzung könnte es dadurch zu einer Hitzeentwicklung innerhalb der Tonne gekommen sein, die letztlich den Brand ausgelöst haben könnte. Von dort aus griffen die Flammen offenbar auf weitere Mülltonnen sowie den angrenzenden Schuppen über.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 3.500, - Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei Homberg ermittelt zur genauen Ursache des Feuers.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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