Polizei Homberg

POL-HR: Vier Fahrräder in Borken-Lendorf gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.05.2026:

Borken/Hessen

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen vier Fahrräder von einem Privatgrundstück im Borkener Stadtteil Lendorf gestohlen. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Samstag, 02.05.2026 und Donnerstag, 07.05.2026, in der Straße "Am Hang".

Der Eigentümer hatte die Fahrräder vor seiner Garage auf dem Grundstück abgestellt. Am Donnerstag stellte er das Fehlen der Räder fest. Der Diebstahl wurde der Polizei jedoch erst am 13.05.2026 gemeldet.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein oranges Herrenfahrrad, ein blaues Kinderfahrrad, ein weinrotes Kinderfahrrad sowie ein rotes Kinderfahrrad.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250,- Euro geschätzt.

Die Polizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Am Hang" beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

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