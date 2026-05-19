POL-CE: PKW-Brand

Celle (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Celle ist gestern ein junger Mann leicht verletzt worden. Ein 18-Jähriger befuhr gegen 15 Uhr mit seinem Jeep den Lärchenweg in Richtung Siedemeierkamp. Hierbei verwechselte er offenbar das Gas- und Bremspedal, fuhr durch den Zaun einer Waschanlage und anschließend über die Straße gegen einen Fahnenmast auf dem Gelände einer angrenzenden Tankstelle. Der 20 Jahre alte ...

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