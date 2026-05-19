POL-CE: PKW-Brand
Celle / Altencelle (ots)
Gestern Abend ist es im Ortsteil Altencelle zu einem PKW-Brand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Toyota, der in der Straße "Bruchkampweg" auf einem Parkstreifen abgestellt war, aus bislang ungeklärter Ursache gegen 21:45 Uhr in Brand. Die Feuerwehr war mit zirka 20 Kräften vor Ort und löschte den Brand. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 2.500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
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