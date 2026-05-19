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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: PKW-Brand

Celle / Altencelle (ots)

Gestern Abend ist es im Ortsteil Altencelle zu einem PKW-Brand gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Toyota, der in der Straße "Bruchkampweg" auf einem Parkstreifen abgestellt war, aus bislang ungeklärter Ursache gegen 21:45 Uhr in Brand. Die Feuerwehr war mit zirka 20 Kräften vor Ort und löschte den Brand. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 2.500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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