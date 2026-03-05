Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Langen (Emsland) - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Langen (Emsland) (ots)

Am Donnerstag, 5. März 2026, kam es gegen 13:50 Uhr auf der Lengericher Straße (L60) in Langen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger Mann mit einem VW Crafter die L60 aus Richtung Langen kommend in Richtung Lingen. Vor ihm fuhr ein bislang unbekannter Pkw in gleicher Richtung.

Zeitgleich befuhr der 69-Jährige mit seinem Pedelec den rechtsseitigen Radweg ebenfalls in Richtung Lingen und beabsichtigte, nach links über die Fahrbahn abzubiegen. Nachdem der unbekannte Pkw den Mann passiert hatte, fuhr der Pedelec-Fahrer auf die Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden VW Crafter.

Der 69-Jährige prallte gegen das Fahrzeug und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die L60 musste im Rahmen der Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des bislang unbekannten Pkw, der den Pedelec-Fahrer unmittelbar vor dem Unfall passiert hatte, sowie weitere mögliche Zeugen des Geschehens.

Hinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell