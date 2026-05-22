Polizei Münster

POL-MS: Flucht vor Verkehrskontrolle - 45-Jähriger ohne Führerschein und mit offenen Haftbefehlen unterwegs

Münster (ots)

Nachdem Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes am Montagabend (19.05., 17:21 Uhr) Verkehrskontrollen am Schlossplatz durchgeführt hatten und sich ein Autofahrer nach einem Verkehrsverstoß der Kontrolle entzog, stellte sich im Verlauf weiterer Ermittlungen heraus, dass dieser keinen Führerschein besaß und mehrere offene Haftbefehle auf ihn ausgeschrieben waren.

Als die Polizeibeamten den Fahrer nach dem Verkehrsverstoß anhalten wollten, reagierte er weder auf ihre Anhaltesignale noch auf eine persönliche Ansprache der Polizisten, als er an einer roten Ampel kurzzeitig stoppen musste. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigte der Fahrer, der mit zwei weiteren Personen im Wagen saß, wieder.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Flucht des 45-Jährigen vor der Kontrolle, folgte dem weißen Pritschenwagen und informierte die Polizei währenddessen über den Standort des flüchtenden Fahrzeugs. Im Zug der Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen entdeckten die Beamten das gesuchte Fahrzeug schließlich abgestellt an der Unterführung Domagkstraße Ecke Einsteinstraße, allerdings ohne die drei Insassen.

Diese waren laut Zeugenanagaben zu einer Bushaltestelle geflüchtet. Auf seiner Flucht soll der Fahrer drei rote Ampel überfahren haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet.

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um einen 45-Jährigen polizeibekannten Mann aus Rheine handelte, der nicht im Besitz eines Führerscheins war. Darüber hinaus waren vier Haftbefehle, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, auf ihn ausgestellt.

Polizisten aus Steinfurt nahmen den Deutschen schließlich an einem ermittelten Aufenthaltsort in Rheine fest. Er sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

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