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Polizei Münster

POL-MS: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad in Hiltrup - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Münster (ots)

Nachdem es am Mittwochabend (20.05., 21.35 Uhr) zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer auf der Straße Am Hagen in Hiltrup gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich ein 59-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Straße Am Hagen in Richtung Beethovenstraße. Als ein 43-jähiger Autofahrer ihn überholte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Rad und dem Pkw. Der Münsteraner kam zu Fall, blieb aber unverletzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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