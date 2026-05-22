Polizei Münster

POL-MS: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf A 43 - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Münster (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (22.05., 07:16 Uhr) auf der Autobahn 43 zwischen Nottuln und Dülmen-Nord sind zwei Personen verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge waren die 23-jährige Fahrerin eines Opels und der 37-jährige Fahrer eines Ford Transits auf der Autobahn in Fahrtrichtung Recklinghausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Ford Transit, der einen Anhänger gezogen hatte, mit dem Opel und kam in Seitenlage im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Opel schleuderte gegen die Mittelschutzplanke und blieb stark beschädigt auf der Fahrbahn liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Fahrerin ebenfalls in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam Recklinghausen und anschließende Reinigungsarbeiten blieb die Fahrbahn in Richtung Recklinghausen bis 13:15 Uhr gesperrt.

Der genaue Unfallhergang ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

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