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Polizei Münster

POL-MS: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten zurück

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "15-Jährige aus Gievenbeck vermisst - Polizei Münster bittet um Hinweise" (ots vom 22.05., 16:32 Uhr).

Die vermisste 15-Jährige aus Gievenbeck, nach der die Polizei seit dem 14.05. gesucht hatte, ist inzwischen wohlbehalten zurückgekehrt. Die Vermisstenfahndung ist damit beendet.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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