POL-MS: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten zurück
Münster (ots)
Nachtrag zur Pressemitteilung "15-Jährige aus Gievenbeck vermisst - Polizei Münster bittet um Hinweise" (ots vom 22.05., 16:32 Uhr).
Die vermisste 15-Jährige aus Gievenbeck, nach der die Polizei seit dem 14.05. gesucht hatte, ist inzwischen wohlbehalten zurückgekehrt. Die Vermisstenfahndung ist damit beendet.
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