POL-MS: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten zurück

Münster (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (22.05., 07:16 Uhr) auf der Autobahn 43 zwischen Nottuln und Dülmen-Nord sind zwei Personen verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge waren die 23-jährige Fahrerin eines Opels und der 37-jährige Fahrer eines Ford Transits auf der Autobahn in Fahrtrichtung Recklinghausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter ...

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