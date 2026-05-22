POL-MFR: (497) Erreichbarkeit der Pressestelle über Pfingsten

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (21.05.2026) entwendete ein 25-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem geparkten Pkw im Nürnberger Stadtteil St. Peter. Zivile Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz nach der Tat fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Der Geschädigte parkte seinen Pkw gegen 22:50 Uhr in der Peterstraße und entlud dort persönliche Gegenstände. Während er sich kurzzeitig vom ...

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