Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (496) Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagabend (21.05.2026) entwendete ein 25-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem geparkten Pkw im Nürnberger Stadtteil St. Peter. Zivile Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz nach der Tat fest. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Der Geschädigte parkte seinen Pkw gegen 22:50 Uhr in der Peterstraße und entlud dort persönliche Gegenstände. Während er sich kurzzeitig vom Fahrzeug entfernte, öffnete der 25-jährige deutsche Tatverdächtige den Pkw und entwendete mehrere Wertgegenstände, darunter ein Smartphone, einen Laptop sowie weiteres technisches Zubehör.

Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, verständigte er umgehend den Polizeinotruf. Zivilbeamte konnten den flüchtenden Mann im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung noch in Tatortnähe festnehmen.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten das mutmaßliche Diebesgut. Zudem führte der Mann verschiedene gefährliche Gegenstände mit sich. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten Betäubungsmittel sicher.

Der Tatverdächtige wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle gebracht. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Erstellt durch: Alexander Greil / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell