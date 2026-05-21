Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (493) Diebstahl eines Minibaggers - Zeugen gesucht
Abenberg (ots)
Zwischen Sonntag (17.05.2026) und Mittwoch (20.05.2026) entwendeten Unbekannte einen Minibagger von einem Festgelände in Abenberg (Lkr. Roth). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.
Bislang unbekannte Täter entwendeten einen auf einem Festgelände in Abenberg (Lkr. Roth), Ortsteil Kapsdorf, abgestellten Minibagger der Marke Neuson, Modell ET18.
Die Spurenlage am Tatort deutet darauf hin, dass der Bagger auf ein anderes Fahrzeug geladen und abtransportiert wurde. Der Zeitwert des Minibaggers wird auf rund 28.000 Euro geschätzt.
Beamte der Polizeiinspektion Roth führten die ersten Maßnahmen vor Ort durch. Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Festgeländes wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.
Erstellt durch: Oliver Trebing / mc
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell