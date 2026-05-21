Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (493) Diebstahl eines Minibaggers - Zeugen gesucht

Abenberg (ots)

Zwischen Sonntag (17.05.2026) und Mittwoch (20.05.2026) entwendeten Unbekannte einen Minibagger von einem Festgelände in Abenberg (Lkr. Roth). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter entwendeten einen auf einem Festgelände in Abenberg (Lkr. Roth), Ortsteil Kapsdorf, abgestellten Minibagger der Marke Neuson, Modell ET18.

Die Spurenlage am Tatort deutet darauf hin, dass der Bagger auf ein anderes Fahrzeug geladen und abtransportiert wurde. Der Zeitwert des Minibaggers wird auf rund 28.000 Euro geschätzt.

Beamte der Polizeiinspektion Roth führten die ersten Maßnahmen vor Ort durch. Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Festgeländes wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

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