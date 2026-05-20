Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (490) Mann bei Waldarbeiten tödlich verunglückt

Arberg (ots)

Ein 69-jähriger Mann wurde am späten Dienstagnachmittag (19.05.2026) bei Waldarbeiten in Arberg (Lkr. Ansbach) von einem Traktor eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 17:00 Uhr führte ein 69-Jähriger Holzfällarbeiten in einem Waldstück im Bereich des Gemeindeteils Großlellenfeld durch. Im Zuge der Rückearbeiten mit dem Frontlader kippte der Traktor auf dem unebenen Gelände um und begrub den Mann unter sich.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Landkreis Ansbach sowie ein Großaufgebot des Rettungsdienstes eilten zur Unfallstelle. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 69-Jährige noch vor Ort.

Beamte der Polizeiinspektion Ansbach nahmen den Unfall auf und wurden dabei von der Polizeiinspektion Heilsbronn unterstützt. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc

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