PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (488) Schwerer Verkehrsunfall auf der A6 - Fahrer verstorben

Ansbach (ots)

Am Mittwochmorgen (20.05.2026) kam es auf der A6 in Höhe Lichtenau zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw-Fahrer ums Leben kam. Bis zum Ende der Bergungsmaßnahmen kommt es in Fahrtrichtung Heilbronn zu Verkehrsbehinderungen.

Am Mittwochmorgen (20.05.2026), gegen 07:00 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Lichtenau (Landkreis Ansbach) und Ansbach ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Fahrer eines Sattelzugs nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Standstreifen stehenden Sattelzug.

Der 53-jährige Fahrer (rumänisch) des auffahrenden LKW wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Ansbach befreit. Trotz aller Rettungsmaßnahmen verstarb der 53-Jährige noch an der Unfallstelle.

Der 58-jährige Fahrer (türkisch) des stehenden Sattelzugs kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Bis zum Ende der Bergungsmaßnahmen kommt es in Fahrtrichtung Heilbronn zu Verkehrsbehinderungen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach hat die Unfallaufnahme übernommen und wird dabei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach durch einen Sachverständigen unterstützt.

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 10:16

    POL-MFR: (487) Sexuelle Belästigung einer 17-Jährigen - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (19.05.2026) belästigte ein bislang unbekannter Mann im Nürnberger Stadtteil Röthenbach eine 17-Jährige sexuell. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Schülerin (deutsch) hielt sich gegen 16:45 Uhr im Bereich der Mittelinsel des Bahnhofs Röthenbach auf und wartete auf den Bus (Linie 67), als sie von einem Unbekannten ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 09:41

    POL-MFR: (486) Autofahrer verletzt Fußgängerin und fuhr weiter - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Am Dienstagmittag (19.05.2026) erfasste ein Autofahrer im Nürnberger Westen eine 17-jährige Fußgängerin und beging anschließend Unfallflucht. Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Die 17-jährige Schülerin (deutsch) befand sich gegen 13:00 Uhr an der Kreuzung Leyher Straße / ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 14:47

    POL-MFR: (485) Fußgänger von Lkw erfasst - 23-Jähriger verstorben

    Nürnberg (ots) - Am Dienstagvormittag (19.05.2026) erfasste ein Lkw im Nürnberger Norden einen 23-jährigen Fußgänger. Der Mann verstarb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Gegen 11:00 Uhr geriet der 23-Jährige aus ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn der Erlanger Straße. Der Lkw-Fahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste den Fußgänger. Der Mann erlitt bei dem Aufprall lebensbedrohliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren