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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (486) Autofahrer verletzt Fußgängerin und fuhr weiter - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Dienstagmittag (19.05.2026) erfasste ein Autofahrer im Nürnberger Westen eine 17-jährige Fußgängerin und beging anschließend Unfallflucht. Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Die 17-jährige Schülerin (deutsch) befand sich gegen 13:00 Uhr an der Kreuzung Leyher Straße / Sigmundstraße. Als sie die Fahrbahn der Leyher Straße an der dortigen Fußgängerampel in nördliche Richtung überquerte, touchierte sie ein schwarzer Pkw. Die Fußgängerin stürzte zu Boden. Der Fahrer hupte und setzte seine Fahrt trotz des Unfalls stadteinwärts fort.

Die Fußgängerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Eine nähere Beschreibung des Pkw liegt nicht vor. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 20 - 30 Jahre alt, dunkle Haare, schlanke Statur, Schnurrbart.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat zwischenzeitlich die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten. Hinweise auf den schwarzen Pkw oder dessen Fahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 6583 - 1530 entgegen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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