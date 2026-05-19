Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (483) Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus
Treuchtlingen (ots)
Am Montagabend (18.05.2026) brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in Treuchtlingen (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.
Zwischen 21:30 Uhr und 00:15 Uhr verschafften sich die Täter mutmaßlich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Haus in der Gunzenhausener Straße. In den Wohnräumen durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Die Unbekannten entwendeten Schmuck im Wert von rund 500 Euro.
Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen im Umfeld des Anwesens verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.
Erstellt durch: Oliver Trebing / bl
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell