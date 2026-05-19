PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (482) Unbekannte brechen in Getränkemarkt ein - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag (18.05.2026) in einen Getränkemarkt im Nürnberger Norden ein. Die Täter erbeuteten Bargeld und zahlreiche Zigaretten. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Rollnerstraße in Nürnberg.

Die Täter entwendeten aus dem Verkaufsraum rund 100 Euro Bargeld sowie zahlreiche Zigarettenpackungen. Der Entwendungsschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte Spuren am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Alexander Greil

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 16:15

    POL-MFR: (481) Unbekannter verletzt Mann mit Messer - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verletzte am Samstagmorgen (16.05.2026) einen 40-jährigen Mann im Nürnberger Stadtteil Wöhrd mit einem Messer. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der unbekannte Täter und der 40-jährige ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 16:01

    POL-MFR: (480) Unbekannter erbeutete Bargeld - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - Am frühen Montagmorgen (18.05.2026) erbeutete ein Unbekannter Bargeld aus einem Supermarkt im Nürnberger Stadtteil Worzeldorf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 05:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann über eine Hintertür Zutritt zu einer Supermarktfiliale in der Spitzwegstraße. In den Räumlichkeiten traf er auf eine Angestellte und forderte die Herausgabe von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren