Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (482) Unbekannte brechen in Getränkemarkt ein - Zeugen gesucht
Nürnberg (ots)
Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag (18.05.2026) in einen Getränkemarkt im Nürnberger Norden ein. Die Täter erbeuteten Bargeld und zahlreiche Zigaretten. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.
Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Rollnerstraße in Nürnberg.
Die Täter entwendeten aus dem Verkaufsraum rund 100 Euro Bargeld sowie zahlreiche Zigarettenpackungen. Der Entwendungsschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte Spuren am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.
Erstellt durch: Alexander Greil
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