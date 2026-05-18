PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (479) Vorstellung der Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik 2025 für den Landkreis Fürth am 20.05.2026 - Einladung an die Medien

Fürth (ots)

Die Kriminalpolizei Fürth sowie die Polizeiinspektionen Zirndorf und Stein laden zur Vorstellung der polizeilichen Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 im Landkreis Fürth ein.

Die Vorstellung der Statistik findet am Mittwoch, 20.05.2026, um 10:00 Uhr, bei der Polizeiinspektion Zirndorf in der Rothenburger Straße 27, 90513 Zirndorf, statt.

Als Vertreter der mittelfränkischen Polizei werden der Leiter der Kriminalpolizei Fürth, Herr Kriminaldirektor Michael Dietsch, die Leiterin der Polizeiinspektion Stein, Frau Erste Polizeihauptkommissarin Christina Hantke, sowie Herr Polizeioberrat Matthias Riedel, Leiter der Polizeiinspektion Zirndorf, anwesend sein.

Zudem werden zu diesem Termin der Landrat des Landkreises Fürth, Herr Bernd Obst, sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Kommunen des Landkreises Fürth erwartet.

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Erstellt durch: Alexander Greil / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 12:06

    POL-MFR: (478) Einbruch in Büroräume - hoher Sachschaden

    Nürnberg (ots) - Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende (16.-17.05.2026) in Büroräume im Nürnberger Stadtteil Langwasser ein. Die Täter entwendeten Bargeld und verursachten erheblichen Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen Samstagabend (16.05.2026) und Sonntagvormittag (17.05.2026) brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 22:32

    POL-MFR: (477) Pkw kollidierte mit Motorrad - Tödlicher Verkehrsunfall auf der A6

    Schwabach (ots) - Im Bereich von Kammerstein (Lkrs. Roth) ist es am Sonntagabend (17.05.2026) auf der A6 in Fahrtrichtung Amberg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad gekommen. Der 63-jährige Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Mehrere Verkehrsteilnehmer wählten gegen 18:50 Uhr den Notruf der ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 18:54

    POL-MFR: (476) Fußballspiel SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf - Bilanz der Polizei

    Fürth (ots) - Am Sonntagnachmittag (17.05.2026) fand im Sportpark Ronhof das Zweitliga-Spiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf statt. Die Polizei bilanziert rund um dieses Spiel ein überwiegend störungsfreies Einsatzgeschehen. Bereits im Vorfeld des Spiels führten Anhänger beider Vereine Fanmärsche zum Stadion durch. Rund 800 Fans der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren