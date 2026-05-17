Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (476) Fußballspiel SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf - Bilanz der Polizei

Fürth (ots)

Am Sonntagnachmittag (17.05.2026) fand im Sportpark Ronhof das Zweitliga-Spiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf statt. Die Polizei bilanziert rund um dieses Spiel ein überwiegend störungsfreies Einsatzgeschehen.

Bereits im Vorfeld des Spiels führten Anhänger beider Vereine Fanmärsche zum Stadion durch. Rund 800 Fans der SpVgg Greuther Fürth zogen gegen 13:00 Uhr von der Gustavstraße zum Stadion am Fürther Ronhof. Zur Gewährleistung eines sicheren und ordnungsgemäßen Ablaufs des Fanmarschs war zu Beginn kurzzeitig die Anwendung unmittelbaren Zwangs durch Einsatzkräfte der Polizei notwendig.

Etwa 400 Anhänger von Fortuna Düsseldorf liefen ab 13:45 Uhr von den zentralen Parkflächen im Stadtteil Poppenreuth in Richtung Stadion. Die Polizei registrierte in diesem Zusammenhang zunächst keine Störung. Während des Spiels kam es im Stadion vereinzelt zum Zünden von Pyrotechnik durch Fans aus Düsseldorf. Zudem entwickelte sich nach Spielende angesichts des direkten Abstiegs von Fortuna Düsseldorf eine aggressive Stimmung unter den Fans im Gästeblock. Vereinzelt überstiegen Anhänger in dieser Phase den Zaun des Fanblocks. Das Betreten des Spielfelds konnte in dieser Situation durch den Ordnerdienst des Stadions sowie die offensive Präsenz von polizeilichen Einsatzkräften verhindert werden. Anschließend beruhigte sich die Stimmung unter den Fans aus Düsseldorf merklich. In der Folge stellte die Polizei im Stadion und dessen Umfeld keine weiteren nennenswerten Störungen fest.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Fürth waren für das Fußballspiel mehrere hundert Kräfte der mittelfränkischen Polizei sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell