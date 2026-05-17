Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (473) Randalierer biss Polizeibeamten ins Bein

Nürnberg (ots)

In der Nacht zum Samstag (16.05.2026) nahm eine Polizeistreife im Stadtteil Schafhof einen Mann fest, der in einem Rettungswagen randalierte. Während seiner Festnahme biss der 26-jährige Tatverdächtige einem Polizeibeamten ins Bein.

Die Besatzung des Rettungswagens verständigte gegen 02:30 Uhr die Polizei. Während die Sanitäter vor einer Diskothek in der Klingenhofstraße einen 26-jährigen Deutschen nach mutmaßlichem Alkohol- und Drogenkonsum betreut hatten, begann dieser im Rettungsfahrzeug zu randalieren und zerstörte dabei ein Funkgerät des Rettungsdienstes. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost überwältigte den Mann und nahm ihn fest. Allerdings gelang es dem Randalierer einem 23-jährigen Beamten in den Oberschenkel zu beißen, als ihn die Beamten zu Boden brachten und ihm Handfesseln anlegten.

Im Anschluss an die Festnahme wiesen die Polizisten den Mann aufgrund seiner psychischen Verfassung in eine Fachklinik ein. Zuvor ordneten die Beamten wegen des Verdachts des Alkohol- und Drogenkonsums die Durchführung einer Blutentnahme bei dem festgenommenen 26-Jährigen an. Der verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst indes nicht mehr fortsetzen und musste sich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus begeben. Die Polizei leitete gegen den 26-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ein.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell