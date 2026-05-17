Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (471) Einbruch in Werkstatt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag (13.-15.05.2026) brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt im Stadtteil Schafhof ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr (Mi) und 06:30 Uhr (Fr) auf bislang unbekannte Weise in den Gebäudekomplex der Inklusionswerkstatt in der Sieboldstraße ein. Im Gebäude öffneten die Täter unter anderem einen Tresor, der sich in einem der Büros befand und erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Zudem verursachten sie bei ihrem Einbruch Schäden, die sich ebenfalls auf mehrere tausend Euro summieren dürften.

Die Kriminalpolizei Nürnberg führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Die Ermittler suchen Zeugen. Personen, die im Umfeld der Werkstatt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Konrad

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