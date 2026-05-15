PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (470) Tödlicher Chemieunfall im Nürnberger Norden - Kriminalpolizei leitet Ermittlungen ein

Nürnberg (ots)

In den Räumlichkeiten einer Firma im Nürnberger Stadtteil Schafhof kam es am Freitagvormittag (15.05.2026) zu einem folgenschweren Chemieunfall, infolge dessen eine Person verstorben ist. Die Kriminalpolizei Nürnberg leitet Ermittlungen zum Unfallgeschehen ein.

Gegen 11:30 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle Nürnberg (ILS) die Mitteilung über einen Notfall in einem Firmengebäude in der Thurn-und-Taxis-Straße. Dort war es zuvor aus noch ungeklärter Ursache zu einem Chemieunfall gekommen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass durch den Unfall mindestens sieben Personen vornehmlich entsprechende Verletzungen der Atemwege erlitten. Vier Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden, um dort medizinisch versorgt zu werden. Unter diesen befanden sich zwei Beschäftigte, die unmittelbar infolge des Chemieunfalls das Bewusstsein verloren hatten. Einer der beiden Männer verstarb zwischenzeitlich im Krankenhaus.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg übernimmt die Ermittlungen zu Unfallursache und -hergang. Diese können allerdings derzeit aufgrund der weiterhin unklaren Gefahrensituation in den betroffenen Räumlichkeiten nicht vor Ort aufgenommen werden. Eine Gefahr für Anwohner besteht nach Einschätzung der Feuerwehr nicht.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 14:36

    POL-MFR: (469) Pkw gerät in Brand - Technischer Defekt vermutet

    Geslau (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (14.05.2026) geriet ein geparkter Pkw in Geslau in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus. Anwohner bemerkten am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr einen Brand an einem geparkten Pkw in der Hauptstraße in Geslau und verständigten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum des Fahrzeugs bereits in ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:24

    POL-MFR: (467) Radfahrer tödlich verunglückt

    Altdorf b.Nürnberg (ots) - Am Donnerstagmittag (14.05.2026) stürzte ein 82-jähriger Radfahrer im Altdorfer Gemeindeteil Rasch und zog sich schwere Verletzungen zu. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mann befuhr gegen 12:15 Uhr mit seinem Pedelec die Straße "Am Kanal" in Richtung Gspannberger Straße. Nach aktuellem Stand kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren