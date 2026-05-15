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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (467) Radfahrer tödlich verunglückt

Altdorf b.Nürnberg (ots)

Am Donnerstagmittag (14.05.2026) stürzte ein 82-jähriger Radfahrer im Altdorfer Gemeindeteil Rasch und zog sich schwere Verletzungen zu. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Mann befuhr gegen 12:15 Uhr mit seinem Pedelec die Straße "Am Kanal" in Richtung Gspannberger Straße. Nach aktuellem Stand kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte im Bereich des dortigen Schotters. Hierbei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam, setzten die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe, unter anderem durch Einleitung von Reanimationsmaßnahmen. Diese mussten jedoch letztlich vom Notarzt ohne Erfolg eingestellt werden.

Die Polizeiinspektion Altdorf bei Nürnberg hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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