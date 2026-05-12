Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (464) Politisches Graffiti gesprüht - Zeugenaufruf
Erlangen (ots)
Bislang unbekannte Täter brachten zwischen Sonntagabend (10.05.2026) und Montagvormittag (11.05.2026) mehrere politische Schriftzüge im Erlanger Gemeindeteil Tennenlohe an. Die Polizei sucht Zeugen.
Zwischen 22:30 Uhr (Sonntag) und 05:30 Uhr (Montag) sprühten die unbekannten Täter mehrere Schriftzüge mit politischen Bezügen im Bereich des Saidelsteigs.
Die Unbekannten besprühten unter anderem die Fassade eines Supermarktes, mehrere Garagen, ein Bushäuschen sowie einen Fahrkartenautomaten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.
Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.
Erstellt durch: Michael Sebald
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