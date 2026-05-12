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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (464) Politisches Graffiti gesprüht - Zeugenaufruf

Erlangen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachten zwischen Sonntagabend (10.05.2026) und Montagvormittag (11.05.2026) mehrere politische Schriftzüge im Erlanger Gemeindeteil Tennenlohe an. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 22:30 Uhr (Sonntag) und 05:30 Uhr (Montag) sprühten die unbekannten Täter mehrere Schriftzüge mit politischen Bezügen im Bereich des Saidelsteigs.

Die Unbekannten besprühten unter anderem die Fassade eines Supermarktes, mehrere Garagen, ein Bushäuschen sowie einen Fahrkartenautomaten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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