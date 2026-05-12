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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (462) Räuberischer Ladendiebstahl - Haftantrag gestellt

Nürnberg (ots)

Ein 49-jähriger Mann soll am Montagabend (11. Mai 2026) in einem Supermarkt am Äußeren Laufer Platz Lebensmittel gestohlen und Widerstand gegen eine Angestellte geleistet haben. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag.

Am Montagabend kam es in einem Supermarkt am Äußeren Laufer Platz in Nürnberg zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 49-jähriger Iraner steht im Verdacht, Lebensmittel nicht bezahlt und anschließend Widerstand gegen das Personal geleistet zu haben.

Gegen 18:00 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin, wie der Tatverdächtige mehrere Artikel an den Selbstbedienungskassen vorbeibrachte, ohne diese zu bezahlen. Als die Angestellte den Mann darauf ansprach und in ein Büro begleiten wollte, zeigte sich der 49-Jährige unkooperativ. Er packte die Angestellte an beiden Oberarmen und stieß sie gegen eine Wand, bevor er versuchte, den Markt mit der Ware zu verlassen. Weitere Mitarbeiter vor Ort sowie ein bislang unbekannter Zeuge hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Durch das aggressive Verhalten erlitt die Angestellte leichte Verletzungen an den Armen. Der Entwendungsschaden beträgt circa 7 Euro.

Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn zur weiteren Sachbearbeitung in die Dienststelle. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der bislang unbekannte Zeuge, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Alexander Greil

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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